Aos 17 anos, teve um single de sucesso e nunca mais parou: passou a ser uma peça importante no som do funk de Miami nos anos 70 do séc. XX. Em 1971, com ‘Clean Up Woman’, antecipou a transição do funk para o disco-sound.



Tinha uma voz que é comparada às de Ariana Grande e Mariah Carey. Trabalhou com estrelas como Stevie Wonder, Bob Marley, Michael Jackson e Gloria Estefan/ Miami Sound Machine. Betty Wright morreu aos 66 anos.