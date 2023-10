Bill Kenwright (1945-2023)

Iniciou o seu percurso nas artes como ator, mas foi como produtor de teatro que se destacou no Reino Unido. Esteve ligado a mais de 500 produções, entre o londrino West End, a nova-iorquina Broadway e outras peças internacionais, filmes e álbuns de música. Ficou ainda conhecido pela sua ligação ao Everton, clube da cidade onde nasceu, Liverpool, e do qual ainda era proprietário (embora já tivesse vendido a maior parte das suas ações). Morreu aos 78 anos, vítima de cancro no fígado, ao qual tinha sido operado no início do mês.