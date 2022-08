Tocou com nomes como Sam Cooke, Nancy Sinatra, The Monkees, James Brown ou os Beach Boys, e o seu som é ouvido em canções tão emblemáticas como ‘Strangers In The Night’, ‘Wouldn’t It Be Nice’ e ‘Be My Baby’. Bill Pitman, lendário guitarrista do coletivo Wrecking Crew, formado por diversos músicos de estúdio de Los Angeles - contribuiu para a criação do ‘Wall of Sound’ - morreu na quinta-feira. Tinha 102 anos.