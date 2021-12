O baterista norte-americano Billy Conway, que tocou com os Morphine desde 1991 até à morte do vocalista, Mark Sandman, em 1999, morreu no passado domingo, aos 66 anos.O músico, que também tocou no grupo Treat Her Right e trabalhou como produtor e engenheiro de som, sofria de cancro.No ano passado, quando já estava doente, lançou um disco a solo, ‘Outside Inside’, como forma de custear os seus tratamentos médicos.