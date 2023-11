Nasceu em Teerão e estudou arte dramática na John Powers’ School, nos Estados Unidos. Trabalhou como modelo fotográfico na Califórnia, mas em 1985 regressa ao Irão.



Em pleno consulado do Ayatollah Khomeini estreia-se no cinema com a película ‘Hamoun’, do diretor Dariush Mehrjui em 1989. Faz uma dezena de filmes em que interpreta principalmente papéis de mulheres intelectuais e independentes que se debatem com vários problemas ao nível familiar.