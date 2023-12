Bo Larsson (1944-2023)

Atuava como médio, às vezes avançado, e é considerado um dos maiores jogadores de todos os tempos do Malmö, clube pelo qual marcou 289 golos em mais de 540 jogos. O sueco Bo Larsson, conhecido pela alcunha de ‘Bosse’, ainda chegou a integrar o Estugarda, na Alemanha, antes de regressar ao clube do coração. No currículo contou também com mais de 70 jogos pela seleção da Suécia e participou nos Mundiais de 1970, 74 e 78. Bo Larsson morreu aos 79 anos, anunciou esta terça-feira a Federação Sueca de Futebol, sem dar mais pormenores.