Bob Kulick (1950-2020)

Guitarrista e produtor. Quando os Kiss foram formados (1973) chegou a fazer um teste, que perdeu para Ace Frehley.No entanto, ajudou a banda em estúdio e colaborou nos albuns Unmasked, Killers, Creatures of the Night e Alive II.Em 40 anos de carreira, trabalhou, ainda, entre outros, com Meal Loaf, Michael Bolton, W.A.S.P., Motorhead, Roger Daltrey, Alice Cooper, Lou Reed, e Diana Ross. Bob Kulick morreu aos 70 anos.