Músico - trabalhou com Bob Dylan e foi o autor de inúmeros blues, com destaque para a música ‘Mercedes Benz’, que coescreveu com a estrela Janis Joplin (1943-1970).Em meados dos anos 60 do séc. XX ajudou a planear as digressões de Dylan. Apareceu na capa do álbum ‘Highway 61 Revisited’, de 1965.Também brilhou como pintor abstrato, nas galerias de Nova Iorque. Bob Neuwirth morreu aos 82 anos, de causas não reveladas.