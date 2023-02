Bob Richards (1926-2023)

O atleta norte-americano Bob Richards morreu aos 97 anos. Especialista no salto com vara, conquistou três medalhas nos Jogos Olímpicos: duas de ouro (1952, Helsínquia, e 1956, Melbourne) e uma de bronze (1948, Londres).Era conhecido como o ‘vigário do salto com vara’. Em 1952 dava aulas de Teologia na Califórnia quando se classificou para a equipa olímpica dos EUA. Foi o primeiro atleta a aparecer nas caixas de cereais Wheaties.Concorreu às eleições presidenciais de 1984 pelo Partido Populista, extrema-direita. Teve 66 mil votos.