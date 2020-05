Começou a correr na quinta da família no Texas e desde cedo chamou a atenção para a sua velocidade. A ‘bala’ de San Benito treinou com Oliver Jackson, que lhe apurou o estilo e o ensinou a relaxar - dormia 11 horas antes das corridas.Ganhou tudo nos EUA e brilhou nos Jogos Olímpicos de Melbourne (1956): três ouros (100 e 200m e 4x100m). Está no grupo dos mitos Jesse Owens, Carl Lewis e Usain Bolt.Bobby Morrow morreu aos 84 anos.