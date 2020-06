Foi uma das integrantes originais das Pointer Sisters, tendo conquistado um Emmy com a música ‘Fairytale’. Em 1978, deixou o grupo de R&B e assinou pela Motown.



O primeiro single, ‘Heaven Must Have Sent You’, chegou ao 11º lugar da tabela da Billboard. À medida que o tempo foi passando, apostou forte nas atuações ao vivo e deixou praticamente de editar discos. Bonnie Pointer morreu aos 69 anos, devido a problemas cardíacos.