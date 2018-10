Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Boris Kokorev (1959-2018)

Conquistou o ouro a tiros de pistola.

Por Miguel Alexandre Ganhão | 01:30

Nasceu em Tbilisi e cedo se destacou pela sua pontaria.



Mas foi no exército que refinou o seu estilo, especialmente com a pistola.



Chamado à seleção olímpica soviética que competiu em Seul, na Coreia do Sul, em 1988, arrecadou o 8º lugar no tiro com pistola a 10 metros.



Repetiu a presença em 1992, em Barcelona (Espanha), mas foi em 96, em Atlanta, nos Estados Unidos, que conquistou o ouro no tiro com pistola a 50 metros.