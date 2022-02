Foi o primeiro campeão mundial júnior de xadrez, em 1951, tornando-se grande mestre aos 22 anos. No decorrer da carreira conquistou 10 medalhas olímpicas (seis de prata e quatro de bronze), e cinco em campeonatos do Mundo e da Europa, tendo-se sagrado três vezes campeão da Jugoslávia.



Tem publicados vários livros sobre xadrez e fez parte da equipa do Resto do Mundo que, em 1970, defrontou a então imbatível União Soviética.