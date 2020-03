Nascido em Bihac, na Bósnia-Herzegovina, foi um dos impulsionadores do basquetebol na antiga Jugoslávia.Jogou no Estrela Vermelha e representou a seleção do seu país. Como dirigente, foi secretário-geral da FIBA entre 1976 e 2002, tendo promovido a aproximação com a NBA.Em 2003 foi nomeado secretário-geral honorário do organismo. Também foi membro do Comité Olimpíco Internacional.Morreu esta sexta-feira aos 94 anos.