Ex-ministro do Interior (1998-2000) e antigo presidente da Câmara de Roterdão (1982-1998), é recordado como uma figura marcante da cidade holandesa. "Fez de Roterdão uma das cidades mais modernas do Mundo", disse o primeiro-ministro, Mark Rutte. Podia ter feito carreira no futebol, mas escolheu estudar e desenvolveu ambições políticas. Na década de 1970 juntou-se ao Partido Trabalhista. Morreu após "curta doença".