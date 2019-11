Nasceu na cidade croata de Osijek. Em virtude da sua ascendência judaica foi deportado para Auschitz. Era o número A3317 no campo de concentração durante a II Guerra Mundial e a sua família foi quase toda exterminada.



Em 1955 estreia-se como assistente no mundo do cinema. Emigra para os Estados Unidos nos finais do anos 80 e dedica-se à carreira de produtor. Por ironia do destino recebe um Óscar pelo filme ‘A Lista de Schindler’.