Brendan Malone (1942-2023)

Antigo técnico da NBA, pai do treinador Michael Malone, dos Denver Nuggets, cumpriu 27 temporadas na liga de basquetebol e conquistou dois títulos nos Pistons, então como assistente técnico. Passou também pelos New York Knicks, Toronto Raptors, Indiana Pacers, Cleveland Cavaliers e Orlando Magic. As equipas em que trabalhou foram aos play-off em 20 oportunidades, às finais de conferência sete vezes e às finais da NBA quatro, conquistando dois títulos, com um recorde total de 1165 vitórias e 1001 derrotas. Tinha 81 anos.