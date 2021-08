Saxofonista, compositor e membro fundador dos UB40, formou a banda em 1978 com amigos de várias escolas de Birmingham, Inglaterra.O nome é uma referência a um formulário emitido para quem queria integrar o fundo de desemprego.O grupo ficou famoso com os hits ‘Red Red Wine’ e ‘Falling In Love With You’, vendendo 100 milhões de álbuns em todo o mundo.Morreu vítima de um tumor cerebral detetado em 2019.