A antiga estrela do beisebol norte-americano Brooks Robinson morreu aos 86 anos, de causas não divulgadas. Esteve no ativo durante 23 temporadas na MLB (Major League Baseball), sempre ao serviço dos Baltimore Orioles, como terceira-base defensivo, em que foi considerado o melhor de sempre nessa posição. Conquistou inúmeros prémios, entre os quais 16 ‘luvas douradas’. Também ajudou a equipa a ganhar dois títulos da World Series. E foi escolhido durante 18 épocas consecutivas para o All Star Game da MBL.