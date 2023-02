Bruce Barthol (1947-2023)

O músico norte-americano Bruce Barthol morreu aos 75 anos, de causas não divulgadas. Baixista, foi um dos fundadores dos Country Joe & the Fish, que eram liderados por ‘Country’ Joe McDonald (voz) e Barry ‘The Fish’ Melton (guitarras) - dois admiradores de Woody Guthrie, uma lenda do folk.



David Cohen (teclas) e Gary Hirsh (bateria) completavam a banda de rock psicadélico, fundada em 1965, em Berkeley, Califórnia, que ficou conhecida pelos seus protestos contra a guerra no Vietname e brilhou no festival de Woodstock (1969).