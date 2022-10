Formado em filosofia e antropologia, é considerado um dos pioneiros do pensamento ecológico contemporâneo.Em 2021, disse que as mudanças climáticas e a crise da pandemia revelaram uma luta entre "classes geossociais". "O capitalismo cavou sua própria sepultura. Agora trata-se de repará-la", observou. Foi distinguido várias vezes, com destaque para os prémios Holter (2013) e Kyoto (2021).O francês Bruno Latour morreu ontem aos 75 anos.