Nasceu nas Fontainhas (Porto) e ‘ganhou fama’ aos 38 anos quando fotografou a Revolução do 25 de Abril, no Norte.



Foi colaborador no jornal ‘A Capital’, em 1974, e fez carreira no ‘Primeiro de Janeiro’, ‘República’, ‘Diário de Lisboa’, ‘Expres- so’, entre muitas outras publicações. Morreu aos 85 anos.