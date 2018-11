Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bruno Zaremba (1955-2018)

Utilizou o futebol para fugir às minas.

Por Miguel Alexandre Ganhão | 01:30

Nasceu em 1955, filho de emigrantes polacos.



Quis ser jogador profissional de futebol para escapar ao destino de ser mineiro como o seu pai.



Com grande perseverança começa a dar nas vistas no Valenciennes da segunda divisão.



Na sua primeira época marca 19 golos. Em 74/75 ajuda o Valenciennes a subir à primeira divisão, marca 11 golos.



Transfere-se para o FC Metz, mas regressa ao Valenciennes.



Pendura as botas em 1987.