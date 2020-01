Ator e argumentista, influenciou gerações com trabalhos como ‘A Primeira Noite’.Começou a carreira em televisão nos anos 60. Mais tarde, no cinema, adaptou com sucesso o livro ‘Senhora Robinson, está a tentar seduzir-me, não está?’.O trabalho garantiu-lhe a primeira nomeação para os Óscares. A outra foi como correalizador, com Warren Beatty, do clássico ‘O Céu Pode Esperar’, em 1978. Não resistiu a um ataque cardíaco.