No final dos anos 80 juntou-se a Scarface e Willie D para formar os Geto Boys, uma banda de rap/hip-hop musculado.De baixa estatura, começou por ser conhecido por Little Billy mas o nome artístico que o tornou famoso foi Bushwick Bill.Era o membro mais carismático do grupo, ao ponto de ter sido convidado pela estrela Dr. Dre para participar no album ‘The Chronic’.Bushwick Bill morreu aos 52 anos devido a um cancro no pâncreas.