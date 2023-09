O ator sul-coreano Byun Hee-bong morreu, aos 81 anos, devido a um cancro no pâncreas. Participou em filmes como ‘The Host’, ‘Okja’ e ‘Parasites’, dirigidos pelo vencedor de um Óscar, Bong Joon-ho.Trabalhou em várias séries de TV, como ‘The Joseon Dynasty 500 Years’, tendo recebido inúmeros prémios.Estreou-se no cinema, em 1986, no filme ‘Lee Doo-yong Eunuch’, de Lee Doo-yong. Em 2020, recebeu a Ordem do Mérito de Eungwan, a segunda mais prestigiada condecoração cultural atribuída pelo Governo da Coreia do Sul.