Fundador e primeiro presidente da Juventude Centrista, tinha 20 anos quando, em 4 de dezembro de 1974, teve lugar o primeiro comício dos jovens do CDS, no Teatro São Luiz, em Lisboa.



José Ribeiro e Castro definiu-o como um homem "corajoso e desprendido" que "gostava muito do CDS". Antigo deputado, era amigo de Diogo Freitas do Amaral e de Adelino Amaro da Costa. Morreu vítima de ataque cardíaco fulminante.