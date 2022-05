Histórico líder da Académica, clube que conduziu à Primeira Liga na época 2001/2002, era filho de pais algarvios que estudaram em Coimbra e se fixaram na cidade. E foi na aí que nasceu e onde se formou em Medicina, com especialização em Oftalmologia. Esteve à frente do Organismo Autónomo de Futebol entre 1995 e 2002 e quem com ele privou define-o como um homem que nunca desistia da ‘Briosa’. Morreu, ontem, de doença prolongada.