Carla Bley (1936-2023)

O currículo da artista californiana fala por si: uma carreira de mais de 70 anos dedicada à composição e ao piano no jazz e a edição de quase 60 álbuns, incluindo o reverenciado ‘Escalator Over the Hill’ (1971). Carla Bley explorou os limites do jazz e chegou a fazer uma interpretação de ‘Grândola, Vila Morena’, de Zeca Afonso, no trabalho ‘The Ballad of the Fallen’ (1983). Morreu na terça-feira na sua casa em Willow, no estado de Nova Iorque, vítima de um tumor cerebral. Tinha 87 anos. Deixa uma filha, a também artista Karen Mantler.