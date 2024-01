Engenheiro informático e amante das motos, participava pela segunda vez no Dakar. A tragédia aconteceu dia 7 de janeiro ao quilómetro 448 da segunda etapa, quando num troço de velocidade o piloto deu uma queda batendo violentamente com a cabeça no chão e entrou em paragem cardiorrespiratória. O motard português Alexandre Azinhais foi o primeiro a chegar ao local do acidente, tendo feito manobras de reanimação durante 15 minutos até à chegada do socorro. Falcón, de 45 anos, foi colocado em coma induzido mas não resistiu.