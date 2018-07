Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Carlo Benetton (1944-2018)

Morreu um dos irmãos fundadores da Benetton.

Por Miguel Alexandre Ganhão | 01:30

Juntamente com os irmãos Luciano, Giuliana e Gilberto, funda em 1965 a marca de roupa Benetton, que abre a sua primeira loja fora de Itália em 1969, em Paris.



O império Benetton consolidou-se nas décadas de 80 e 90 baseado num marketing agressivo. Em 2017 o grupo regista perdas de 180 milhões de euros.



Este ano a revista ‘Forbes’ coloca na 652ª posição entre os mais ricos do Mundo, com uma fortuna de três mil milhões de euros.