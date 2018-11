Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Carlos Garrancho (1947-2018)

Um campeão no hóquei em patins.

Por Miguel Alexandre Ganhão | 01:30

O antigo hoquista Carlos Garrancho que venceu vários títulos internacionais pela seleção portuguesa na década de 70 morreu esta segunda-feira aos 71 anos.



O defesa/médio que brilhou com a camisola do Benfica venceu pela seleção nacional um Campeonato do Mundo (1974), uma Taça das Nações (1973) e quatro campeonatos da Europa (1971, 1973, 1975 e 1977).



O funeral realiza-se hoje no Cemitério de Oeiras, às 11h00.