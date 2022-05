Presidente da Câmara de Oliveira do Hospital entre 1994 e 2002, Carlos Portugal morreu esta sexta-feira aos 84 anos.Além da dedicação ao poder local, foi também uma das grandes figuras do basquetebol nacional.Primeiro como atleta e treinador (com passagens pela Associação Académica de Coimbra, Olivais Futebol Clube, Sport Clube Conimbricense e Illiabom Clube), depois como selecionador nacional e vice-presidente da Federação.