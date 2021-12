Iniciou o seu percurso no ciclismo aos 13 anos, na Associação Desportiva e Recreativa Ases de Penafiel (ADRAP), tendo corrido posteriormente pela equipa de sub-23 do Mortágua.



Em 11 anos de carreira, o atleta conquistou por mais que uma vez o terceiro lugar na Taça de Portugal e no Campeonato Nacional de Contrarrelógio. Em 2015 viu-se obrigado a desistir do ciclismo em virtude de problemas cardíacos, que o viriam a vitimar.