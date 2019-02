Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Carmen Argenziano (1943-2019)

Participou em mais de 200 filmes e séries. Tinha 75 anos.

Por Miguel Alexandre Ganhão | 12.02.19

Filho de pais italianos, mas nascido no estado da Pensilvânia (EUA), Argenziano participou em mais de 200 séries e filmes.



Contracenou com Marlon Brando e Johnny Deep no filme ‘D. Juan de Marco’, no ‘Padrinho II’, com Al Pacino, e em ‘Anjos e Demónios’, com Tom Hanks.



Na televisão participou em inúmeras séries como ‘Columbo’, ‘Dr. House’, ‘Castle’ ou ‘Stargate SG-1’, em que encarnou o general Jacob Carter por oito anos.