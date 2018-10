Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Carol Hall (1936-2018)

Um nome maior dos musicais da Brodway. Compositora tinha 82 anos.

Por Pedro Rodrigues Santos | 01:30

O seu nome ficará para sempre ligado a um dos maiores êxitos da Broad- way. Nascida em 1936, em Abilene, estado norte-

-americano do Texas, compôs e escreveu as canções de ‘The Best Little Whorehouse in Texas’.



O musical, estreado em 1978 no 46th Street Theatre, de Nova Iorque, esteve em cena quatro anos. Em 1982 saiu a versão cinematográfica. Em 2010 compôs ainda temas para o musical ‘A Christmas Memory’.