Carol Sutton nasceu em Nova Orleães, no Louisiana, e dedicou a maior parte da vida ao teatro.Apesar da carreira premiada em palco, é a presença no cinema, em filmes e séries como ‘Steel Magnolias’, ‘Queen Sugar’ e ‘True Detective’, que dá ao seu rosto uma projeção internacional.Recebeu prémios pela dedicação ao teatro nos vários palcos da cidade de Nova Orleães. Morreu aos 76 anos com complicações derivadas da Covid-19.