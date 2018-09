Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cavalli-Sforza (1922-2018)

Definiu as bases da genética humana. Tinha 96 anos.

01:00

Um dos expoentes máximos da ciência a nível mundial, o geneticista italiano nascido em Génova dedicou a vida ao estudo do ADN e das línguas, no sentido de desvendar como, a partir de África, a Humanidade se espalhou pelo planeta.



E, a partir daí, defendeu a falta de fundamento científico do conceito de raça humana. Ao longo da vida conciliou a faceta de professor com a divulgação científica em conferências pelo Mundo.