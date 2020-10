Figura do teatro, cinema e televisão, participou em mais de 20 telenovelas. Uma das suas personagens mais conhecidas foi ‘Adalberto’, em ‘A Próxima Vítima’. Nascido no Rio de Janeiro, Brasil, era filho da atriz Tônia Carrero e do artista plástico Carlos Arthur Thiré.



A viver nos últimos anos com Parkinson, estava afastado da televisão. Uma das suas últimas aparições foi durante o velório da mãe, em 2018. Morreu durante o sono.