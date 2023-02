Charles Kimbrough, conhecido por participar em 245 episódios de ‘Murphy Brown’, morreu aos 86 anos, no dia 11 de janeiro, mas só agora o falecimento foi divulgado pela família.O ator, que fazia o papel do pivot Jim Dial na série protagonizada por Candice Bergen, formou-se em música e teatro na Universidade de Indiana. Durante a sua carreira privilegiou o teatro e foi mesmo candidato a um prémio Tony com a peça ‘Company’, de Stephen Sondheim (1970).Também apareceu em filmes como a comédia ‘Troca de Maridos (1988).