Charlie Cole (1955-2019)

Um homem só, com um saco de plástico na mão, faz parar um coluna de carros blindados no dia 5 de junho 1989 na praça Tianamen em Pequim.A imagem, captada pela lente de Charlie Cole, e por mais dois fotógrafos, correu Mundo e ficou como símbolo dos protesto pró-democracia na China.Em 1990 ganhou o World Press Photo com a imagem que tirou para a revista ‘Newsweek’.Morreu na sua casa em Bali, Indonésia.