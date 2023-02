O músico Charlie Thomas morreu aos 85 anos, devido a um cancro.Em 1958, entrou para os The Drifters, grupo vocal norte-americano de doo-wop e R&B/soul, que teve inúmeros êxitos, como ‘Under the Boardwalk’, ‘Save the Last Dance for Me’, ‘Up on the Roof’, ‘This Magic Moment’ e ‘There Goes My Baby’. Permaneceu na banda até 1967. Depois, formou a sua própria versão do grupo, Charlie Thomas’ Drifters, que brilhou nos palcos de todo o Mundo durante mais de duas décadas.Está no Rock and Roll Hall of Fame desde 1998.