Chelsi Smith (1973-2018)

A Miss Universo que fez história nos EUA.

Por Hugo Real | 01:30

Nasceu na Califórnia, filha de pai negro e mãe branca. Com a separação dos pais, é criada pelos avós paternos no Texas, estado que em 1995 a elegeu Miss Texas EUA.



Meses depois, vence o título de Miss EUA, sendo a primeira afro-americana a conquistar esta coroa.



E repete este feito meses depois, na Nigéria, onde é eleita Miss Universo.



Depois disso, trabalhou como modelo, atriz e cantora.



Morreu vítima de cancro do fígado.