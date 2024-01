Chico António, histórico musico de Moçambique, morreu no sábado, vítima de doença não especificada. Tinha 66 anos. Nasceu em Magude, distrito rural da província de Maputo. Foi para a capital do país, aos 6 anos, com medo das represálias do pai, que nunca mais viu, depois de deixar fugir metade do gado que guardava, por ter adormecido. Viveu na rua até ser adotado por um casal que lhe conseguiu um lugar numa instituição católica. Aos 9 anos já era solista do coro e aprendeu trompete e solfejo. Tornou-se músico profissional em 1970.