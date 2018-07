Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Christoph Westerthaler 1965-2018

Antigo jogador de futebol foi o Melhor marcador austríaco em 92.

Westerthaler começou a jogar futebol no clube da terra onde nasceu: o SPG Silz / Mötz.



Mas com 18 anos transferiu-se para o FC Wacker Innsbruck da primeira Liga austríaca onde ficou durante nove anos, e foi duas vezes campeão.



A sua carreira de internacional pela seleção começou em 1989 num jogo contra Malta. Em 1997 muda-se para a Bundesliga onde joga no Eintracht Frankfurt. Terminou a carreira em 2001.



O antigo jogador era agora treinador de futebol, tendo passado recentemente pelo futebol chinês. Morre de ataque cardíaco, aos 53 anos.