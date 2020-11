Está na história da seleção de râguebi de França pela exibição que efetuou na épica vitória (43-31) diante da Nova Zelândia [All Blacks], nas ‘meias’ do Mundial de 1999. Perdeu a final frente à Austrália (12-35). Foi 67 vezes internacional.



Entre outros títulos, conquistou 2 torneios da Seis Nações e 5 ligas francesas, com o Stade Français. Christophe Dominici morreu ontem, ao cair da cobertura de um prédio, nos arredores de Paris. Tinha 48 anos. As autoridades estão a investigar.