Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Christopher Lawford (1955-2018)

Ator e sobrinho do presidente John F. Kennedy.

Por Paulo Fonte | 01:30

O ator norte-americano, conhecido por participar em filmes como ‘O Exterminador do Futuro 3: A Rebelião das Máquinas’ e séries como ‘General Hospital’ e ‘Frasier’, sentiu-se mal durante uma aula de ioga e acabou por não resistir.



O artista era sobrinho do antigo presidente norte-americano John F. Kennedy e filho de Peter Lawford, membro da banda Rat Pack.



Lutava contra as drogas, tendo tornado pública a sua adicção.