Nascido em Timor, da comunidade hacá macaense (os pais tinham uma padaria em Dili), fez carreira nos Comandos do Exército e foi fundador do Grupo de Operações Especiais (GOE) da PSP. Teve funções de liderança na polícia em Macau. Dele conta-se que, na guerra, saltando de uma berliet, esvaziava o carregador da G3 e quando tocava o chão já estava a recarregar. Reformou-se no posto de coronel. Funeral foi ontem em Lisboa.