Nasceu em 1955 em Moses Lake (Washington) e após o liceu, foi cadete da Força Aérea antes de se formar em Artes Teatrais pela universidade da Califórnia.

A sua estreia no cinema aconteceu numa breve aparição no filme "Top Gun". Participou no "Assalto ao Arranha Céus" com Bruce Willis, mas em Portugal, ficou mais conhecido por ser o parceiro de Chuck Norris nas oito temporadas da série "Walker, o Ranger do Texas".