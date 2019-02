Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Claude Renard (1946-2019)

Homem que revolucionou a banda desenhada belga tinha 72 anos.

Por Miguel Alexandre Ganhão | 01:30

Claude Renard nasceu em Boussu, na Bélgica e começa a sua carreira de desenhador na revista ‘Spirou’. Inscreve-se no Instituto Saint-Luc, de Bruxelas, onde é discípulo de Eddy Paape e depois professor. C



omeça a colaborar com a revista Métal Hurlant que congrega toda a vanguarda dos autores da nova banda desenhada belga. Em 1983 lança uma série de álbuns coprotagonizados pela personagem Ivan Casabalnca. Morreu este domingo aos 72 anos.